بعد الكويت.. الرئيس أردوغان يصل العاصمة القطرية لبحث العلاقات الثنائية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الكويت، في زيارة رسمية لقطر تستغرق يوما واحدا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق "الأناضول"، فقد استقبل أردوغان لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدفاع القطري خالد العطية، وعدد من مسؤولي البلاد.

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ومن المقرر أن يبحث الرئيس أردوغان وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت لاحق اليوم، علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات التركية - القطرية تميزا وصلابة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما أثرت الزيارات الرسمية المتكررة بين الرئيس أردوغان، والأمير تميم، في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما إلى الأمام.

وشهد عام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، وفي ظلها اكتسبت العلاقات الاقتصادية زخما كبيرا.

المصدر: الأناضول