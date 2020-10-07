السعودية تحاكم قاضيا والأخير يعلق

يواصل القضاء السعودي محاكمة أحد القضاة المتهم بعدد من القضايا في الفساد والرشوة، بعد القبض عليه متلبسا وبحوزته مبلغ مالي كبير ووثائق.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لم تذكر هويتها أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.

وأنكر القاضي التهم الموجهة إليه وقال إنه تم القبض عليه عند زيارته صديقا له، ولا يعلم سبب ضبطه.

وأكدت النيابة العامة أن وقائع القبض والتفتيش المثبتة والموثقة والأدلة الرقمية يدحض الإنكار القاضي للتهم الموجه ضده.

وطالب المدعي العام إثبات التهم المسندة ضد القاضي ومن معه ومعاقبتهم وفق نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وتعزيرهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وعند سؤال النيابة لرئيس المحكمة المتهم عن سر المبلغ الذي ضبط بالسيارة الرسمية التي بحوزته والمقدر بنحو 250 ألف ريال فنفى علمه بالمبلغ، واكتفى بالقول إنه وقع ضحية مؤامرة حيكت ضده.

وخلصت النيابة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى القاضي المتهم، وجريمة غسل الأموال لحيازته مبلغا ماليا ضبط بالسيارة الرسمية المسلمة له، وإخفاء مصدر الأموال.

المصدر: عكاظ