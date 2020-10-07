ليبيا تعتذر عن رئاسة الجامعة العربية

اعتذرت ليبيا، أمس الثلاثاء، عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية.

ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، أبلغ صالح الشماخي، المندوب الليبي بالجامعة العربية، أمانتها العامة باعتذار بلاده عن رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

وأضاف: "ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي، وحسب الترتيب المعمول به".

وجاء اختيار ليبيا لرئاسة الدورة الحالية (154) لمجلس الجامعة العربية، وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في الجامعة، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

وتنص المادة السادسة، على أنه "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري، مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".

وقالت تقارير إعلامية مساء الثلاثاء، إن اعتذار ليبيا هذا يعد السادس من نوعه، بعد تخلي فلسطين مؤخرا عن رئاستها، واعتذار كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان، قبل ذلك، عن استكمال هذه الرئاسة.

المصدر: الأناضول