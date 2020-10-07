الأسد: ننسق مع موسكو لنحصل على اللقاحات الروسية ضد كورونا بعد توفرها

أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، عن نية بلاده الحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا عند توفره في السوق، مشيرا إلى أنه شخصيا سيطعم بهذا اللقاح لأهميته في الوقت الراهن.

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة نوفوستي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يرغب في التطعيم شخصيا بلقاح فيروس كورونا الروسي، قال الأسد: "بالطبع، في ظل الظروف الحالية يرغب الجميع في أخذ اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير".

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وتابع الأسد قائلا: "سوريا ستطلب توريد اللقاح الروسي ضد كوفيد -19، وستتفاوض مع موسكو بشأن هذه المسألة، وسيتم تحديد الكمية لاحقا.. على حد علمي هذا اللقاح غير متوفر بعد في السوق الدولية، لكننا سنناقش مع السلطات الروسية متى سيكون بإمكانه دخول سوريا. هذا مهم للغاية وضروري.. وسنناقش مقدار ما تحتاجه السلطات الصحية السورية من هذا اللقاح.. الجميع في سوريا مهتمون باللقاح الروسي ومتى سيكون متاحا".

وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "Sputnik V"، في أغسطس الماضي، قام بتطويره مركز غاماليا، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

المصدر: نوفوستي