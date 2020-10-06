بوتين يعرب عن أمله في تسجيل لقاح روسي ثان ضد كورونا منتصف أكتوبر ومصل ثالث قريبا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تسجل بلاده لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا في أواسط شهر أكتوبر الحالي، والحصول على مصل ثالث "قريبا جدا".

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وقال بوتين، خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء مع رئيس حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور مدفيدتشوك: "آمل في أن يتم في أواسط أكتوبر الحالي، عمليا بعد 10 أيام، تسجيل لقاح روسي آخر".

وأوضح بوتين أن الحديث يدور حول اللقاح الذي يطوره مركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك، ومبينا أن المصل "عمليا قد تم إنتاجه وأن العمل عليه قد شارف على الانتهاء".

وأكد بوتين خلال اللقاء أن روسيا مستعدة لتوريد لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد إلى أوكرانيا في حال الحصول على طلب مناسب من قبل سلطاتها.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع ممثلي أحزاب مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما)، أشار بوتين إلى أن اللقاحين الأولين يتماشيان مع أعلى المقاييس العالمية.

وأعرب الرئيس الروسي في هذا السياق عن أمله في أن يظهر في البلاد قريبا جدا لقاح ثالث ضد فيروس كورونا.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد يطوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة أعدها الفريق المعني بتطوير المصل ونشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

المصدر: وكالات