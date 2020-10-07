لندن والدوحة تشددان على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره البريطاني دومينيك راب على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وذلك خلال اجتماعهما في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان يوم الثلاثاء أن الوزيرين اجتمعا وناقشا خلال لقائهما "ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكانت دولتا الإمارات والبحرين أعلنتا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية التي انتقدت بشدة خطوة البلدين الخليجيين.

المصدر: وكالات