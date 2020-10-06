السيسي: الأطماع في مصر لم تنته وخطورة التهديدات التي تتعرض لها لم تقل 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأطماع في مصر لم تنته، وخطورة التهديدات التي تتعرض لها لم تقل.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر: "شعب مصر العظيم لا يخفى عليكم، أن الأطماع في مصر لن تنتهي وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لن تقل، وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار، لهو إنجاز يشهد به العالم لنا، فالحفاظ على أمن وطن كبير، بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب، لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه، باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب، وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر".

وتابع السيسي قائلا: "وأؤكد لكم أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة، ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".

المصدر: بوابة الأهرام