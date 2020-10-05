سوريا.. جرحى في انفجار سيارة في عفرين

جرح 4 أشخاص جراء انفجار سيارة في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا وتقع في ريف حلب الشمالي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار نجم عن انفجار السيارة لحظة مرورها فوق لغم في نهاية شارع المازوت في المدينة، بينما تحدثت وسائل أخرى عن أن السيارة كانت مفخخة.

وكانت المدينة شهدت انفجار سيارة مفخخة قرب دوار النيروز مطلع الشهر الجاري، واقتصرت أضراره على الماديات.

وفي منتصف الشهر الماضي شهدت المدينة انفجارا عنيفا راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

المصدر: وسائل إعلام سورية