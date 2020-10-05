 
مباشر

هيئة الطيران المدني: إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية

أخبار العالم العربي

هيئة الطيران المدني: إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovff

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن سلطات البلاد حظرت الطيران فوق السد الجديد الضخم (النهضة) لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية.

وإثيوبيا على خلاف مع مصر والسودان بسبب سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من مياه النيل.

إقرأ المزيد
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية "سد النهضة"

وأضاف، وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية لرويترز في اتصال هاتفي "حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب الحظر.

وفي الأسبوع الماضي قال الميجر جنرال، يلما ميرداسا، قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا