لبنان.. محمد بعاصيري ينفي سعيه لرئاسة الحكومة

أكد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، أنه غير مرشح لأي منصب حكومي ولا يسعى لرئاسة الحكومة في البلاد، عقب تداول معلومات عن نية طرح اسمه في الأوساط السياسية.

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وأضاف بعاصيري في حديث صحفي أن "الألقاب لا تعنيه وأولويته خدمة لبنان في أي موقع".

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التقى بعاصيري أمس في عين التينة، وهو ما استرعى انتباه مصادر مراقبة توقفت باهتمام عند دلالات هذا اللقاء وأبعاده.

وأوضحت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، أن "بعاصيري يعد مرشحا جديا لرئاسة الحكومة باعتباره من الشخصيات التي تحظى بدعم غربي وأمريكي على وجه التحديد، وبالتالي ليس مستبعدا أن يكون استقبال بري له أتى في سياق استكشاف آفاق وإمكانيات التفاهم حكوميا ليبنى على الشيء مقتضاه في مشاورات التكليف والتأليف".

وكان مصطفى أديب، قد اعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان، عقب فشله في التوصل إلى تفاهم مع الأطراف السياسية حول شكل الحكومة ووزرائها.

ويضطلع حاليا حسان دياب بمهام تسيير أعمال الحكومة اللبنانية، التي استقالت في أغسطس الماضي على خلفية انفجار بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصا وجرح وشرد الآلاف.

المصدر: الجديد