لبنان يطلب من الانتربول اعتقال قبطان ومالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم لمرفأ بيروت

وجه لبنان طلبا إلى "الانتربول" بإصدار مذكرتي اعتقال بحق قبطان وملك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وأفادت مصادر أمنية وقضائية لـ "رويترز" بأن طلب إصدار مذكرة الاعتقال يخص قبطان سفينة "Rhosus" المواطن الروسي بوريس بروكوشيف، ومالك السفينة، رجل الأعمال الروسي الأصل المقيم في قبرص إيغور غريتشوشكين.

ولم يعلق المكتب الروسي للانتربول على الموضوع، بينما قال بروكوشيف لـ "رويترز" إن أيا من المحققين لم يتصل به، وهو ليس على علم بصدور أي مذكرات بحقه.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم شرطة قبرص أنها لم تتلق أي طلب بشأن اعتقال غريتشوشكين.

يذكر أن سفينة "Rhosus" التابعة لشركة مسجلة في قبرص مملوكة لإيغور غريتشوشكين كانت تنقل تحت علم مولدوفا، شحنة بلغ وزنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى إفريقيا.

وتوقفت السفينة في بيروت في عام 2013 بعد أن تخلت عنها الشركة المالكة بفعل مشاكل مالية وديون. وفي 2014 تم تفريغ شحنة المادة المتفجرة في المرفأ، وتم تخزينها هناك حتى وقوع الانفجار في أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وأسفر عن إصابة آلاف آخرين ودمار كبير في العاصمة اللبنانية.

المصدر: رويترز