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الناطق باسم الحكومة الجزائرية يتوعد معطلي قرارات الحكومة وعرابي "الثورة المضادة"

أخبار العالم العربي

الناطق باسم الحكومة الجزائرية يتوعد معطلي قرارات الحكومة وعرابي
Reuters
مدينة الجزائر
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توعد الناطق باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الذين اعتبرهم معطلين للقرارات الحكومية بغية منع مسار الإصلاح في البلاد، بالعقاب اللائق بهم.

وجاء تصريح بلحيمر في سياق حديث عن "الثورة المضادة" التي سبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التلميح بوجودها في تصريحاته الأخيرة.

وقال بلحيمر، بعد إشارته إلى توخي الحكومة الصرامة في اتخاذ القرارات ضدّ كل من يتخاذل في خدمة المواطن:" إن المعطِّلين جميعهم سينالون الجزاء نفسه، إذا ما استمروا على منهاج التعطيل... إلا من تاب وعاد إلى جادّة الصّواب، فالجزائر تسعُ الجميع".

الناطق باسم الحكومة الجزائرية يتوعد معطلي قرارات الحكومة وعرابي الناطق باسم الحكومة الجزائرية ووزير الاتصال عمار بلحيمر. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.

تأتي تصريحات الناطق باسم الحكومة الجزائرية في حديثه لـ: "شبكة أخبار الوطن" الجزائرية قبل أقل من شهر من تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يثير الكثير من الجدل بين مختلف شرائح الجزائريين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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