"تكتل 25-30" المصري يستنكر استبعاد النائب ضياء الدين داود من الانتخابات البرلمانية

استنكر "تكتل 25-30" البرلماني المصري، اليوم السبت، استبعاد النائب ضياء الدين داود، أحد قيادات التكتل المحسوب على المعارضة، عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب البيان فقد "استقبل الشعب المصري كله وأعضاء التكتل بمشاعر الصدمة خبر استبعاد النائب المحترم ضياء الدين داوود من انتخابات مجلس النواب لأسباب واهية".

وتابع البيان أن "جميع المتابعين لانتخابات مجلس النواب ومن قبلها مجلس الشيوخ لديهم ملاحظات عديدة بعضها جسيمة يؤثر على شكل الحياة السياسية في مصر ويعرض وطننا العزيز وشعبنا الغالي لمآلات خطيرة نتيجة ممارسات عفا عليها الزمان".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "أعضاء التكتل اتخذوا قرارهم بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية إيمانا منهم.. بأن صناديق الاقتراع هي الأمل الوحيد في التغيير، وأن استمرار ممارسات القهر و الاستبعاد قد يعصف بالعملية الديمقراطية برمتها".

ناصر حاتم

المصدر: RT