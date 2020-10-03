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الأردن.. 6 حالات وفاة جديدة جراء كورونا في أقل من 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الأردن.. 6 حالات وفاة جديدة جراء كورونا في أقل من 24 ساعة
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أكد مصدر طبي أردني تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ مساء الجمعة حتى صباح اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 80 حالة وفاة.

وأوضحت المصدر أن 5 وفيات سجلت في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في أحد المستشفيات الخاصة.

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وتعود الوفيات لأربعة رجال وسيدتين.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عتبة 13 ألف إصابة، والوفيات أكثر من 80 حالة وفاة.

المصدر: خبرني

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