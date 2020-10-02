فلسطين.. 545 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

‬‬وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن "القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم، بإجمالي 116 حالة، تلاها قطاع غزة بمجموع 109 إصابات، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 3 وفيات، الأولى لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، والثانية لمواطنة 78 عاما من يطا، وثالثة لمواطن 68 عاما من بيت أمر، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة".

وأوضحت، أن "هناك 53 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس الماضي، بلغ 51607 حالات، تماثلت منها 42544 حالة للشفاء، فيما بلغت أعداد الوفيات 379 حالة.

المصدر: "رويترز"