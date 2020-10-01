سوريا.. حالتا وفاة و47 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 4247 حالة.

وحسب معطيات الوزارة فإن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 202 بينما شفيت 14 حالة وهو ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1117 حالة.

وتركز العدد الأكبر من الإصابات المعلنة اليوم في حلب التي سجل فيها 17 حالة، تلتها دمشق بـ 14 حالة، ثم ريف دمشق بـ 7 إصابات و5 إصابات في حمص و4 في طرطوس.

بينما سجلت حالتا الوفاة في كل من دمشق وحلب.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 52 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 3 وفيات.

المصدر: RT