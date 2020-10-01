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العراق.. وفاة الأب الروحي للديانة الإيزيدية

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العراق.. وفاة الأب الروحي للديانة الإيزيدية
RT
الأب الروحي للديانة الإيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل
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توفي اليوم الخميس الأب الروحي للديانة الإيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل الملقب بـ "بابا الشيخ"، عن عمر ناهز 87 عاما في مستشفى بمحافظة أربيل العراقية.

والشيخ هو المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية.

وولد بابا الشيخ في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية، وأصبح المرجع الديني الأعلى للإيزيديين منذ 1995.

وكان بابا الشيخ يعاني من مرض في الكلى، حيث تم نقله الى مستشفى سردم في أربيل وتوفي فيها.

المصدر: RT

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