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مصر.. نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية في مصر

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مصر.. نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية في مصر
Reuters
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صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 9 قرارات جمهورية، تتمثل في نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية، مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.

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وأصدر الرئيس المصري قرارات اليوم الخميس، تضمنت نقل عدد كبير من القضاة إلى وظائف غير قضائية بوزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجات وظيفتهم الحالية، مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.

ويأتي قرار السيسي اليوم ضمن قرارات اتخذها على مدار الأيام الماضية، والتي عاقب فيها أيضا عددا من القضاة بنفس الطريقة.

وكشفت مصادر قضائية وأمنية عن كواليس وأسباب إصدار الرئيس المصري هذه القرارات، حيث أكدت أن هؤلاء القضاة بعضهم نقل لأسباب تأديبية وأسباب أخرى شخصية وعائلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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