السيسي يعاقب عددا ضخما من القضاة .. ومصادر تكشف سبب قرارات الرئيس المصري

يستمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار القرارات الجمهورية بنقل القضاة إلى وظائف غير قضائية.

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وأصدر الرئيس المصري قرارات اليوم الثلاثاء، تضمنت نقل عدد كبير من القضاة إلى وظائف غير قضائية بوزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجات وظيفتهم الحالية مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.

ويأتي قرار السيسي اليوم ضمن قرارات اتخذها على مدار الأيام الماضية، والتي عاقب فيها أيضا عددا من القضاة بنفس الطريقة.

وكشفت مصادر قضائية وأمنية عن كواليس وأسباب إصدار الرئيس المصري هذه القرارات، حيث أكدت أن هؤلاء القضاة بعضهم نقل لأسباب تأديبية وأسباب أخرى شخصية وعائلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية