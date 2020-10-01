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موريتانيا تستخدم التكنلوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة

أخبار العالم العربي

موريتانيا تستخدم التكنلوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة
Globallookpress Li Jing
العاصمة الموريتانية نواكشوط - أرشيف
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أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، أن وزارته ستستخدم التكنولوجيا في المجال الأمني على مستوى العاصمة نواكشوط.

وقال في مؤتمر صحفي حكومي أسبوعي: "سيتم مراقبة الأسواق بالكاميرا قبل أن تنقل التجربة إلى ولايات الداخل، وذلك ضمن استراتيجية مكافحة الجريمة".

وأضاف: "الوضع الأمني تحسن كثيرا في الأشهر الـ7 الأخيرة، والتي شهدت تراجعا كبيرا في معدلات الجريمة، عقب إنشاء مركز جديد للعمليات في نواكشوط".

من جهته، قال عمدة بلدية "تفرغ زينه"، الطالب ولد المحجوب، إن "البلدية ستبدأ تثبيت كاميرات مراقبة في وسط العاصمة نواكشوط، بهدف مكافحة الجريمة".

وأشار، إلى أن "وضع الكاميرات في الشوارع الرئيسية بات أمرا ملحا"، مؤكدا أنها "ستساعد في وضع حد للفوضى وسط العاصمة".

المصدر: "صحراء ميديا"

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