انفجار عبوة ناسفة في عفرين بسوريا

أعلنت مصادر محلية، صباح اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت في دورا نوروز وسط مدينة عفرين في سوريا، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن "عبوة ناسفة انفجرت في حي المحمودية بالمدينة، فيما لم تتوارد أنباء عن وقوع إصابات إلى الآن".

ووقع انفجار، في 19 يوليو الماضي، في عفرين، ليسفر عن سقوط 10 جرحى، منهم ثلاثة من عناصر "فيلق الشام" التابع لقوات المعارضة السورية.

ولا تزال مدينة عفرين، والقرى المتاخمة لها، تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وسط سيطرة الفصائل المسلحة عليها، حيث تقع انفجارات بين مدة وأخرى، عدا عن عمليات الخطف، والسلب والنهب، والهجوم على منازل المدنيين.

وتشهد مدن "كردستان سوريا"، انفجارات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر، وتوقع عادة العديد من القتلى والجرحى.

المصدر: "رووداو"