قتلى وجرحى في تفجير هز عفرين السورية
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قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا
وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.
ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية إبريل الماضي أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية آنذاك.
أسامة يونس -دمشق