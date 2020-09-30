مصر.. 119 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء، بتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، مقابل 124 إصابة، و13 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد: "العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 103198 حالة بينها 96494 حالة تم شفاؤها و5930 حالة وفاة".

وفرضت مصر في منتصف آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الحاشدة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: رويترز