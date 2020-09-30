وسائل إعلام كويتية: مشهد مؤثر للأمير الجديد أثناء جنازة الأمير الراحل

ظهر أمير الكويت الجديد في مشهد وصفته وسائل إعلام البلاد بأنه مؤثر ومبك، حث أوقف نواف الأحمد الجابر جنازة أخيه الأمير الراحل ليقبل رأسه.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية مشهدا يبدو فيه الجابر وهو يوقف موكب جنازة أخيه صباح الأحمد الجابر، ويأمر الجنود بإنزال الجثمان لتقبيل رأسه.

وكانت مراسم الدفن تمت اليوم واقتصرت على أقرباء الفقيد، بعد الصلاة عليه في جامع بلال بن رباح في محافظة حولي شرق البلاد، ثم نقل جثمان الفقيد ليدفن في مقبرة الصليبيخات وهي شمال شرق الإمارة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية