 
مباشر

الأمم المتحدة: طرفا الأزمة في ليبيا يتفقان على تكثيف المحادثات العسكرية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: طرفا الأزمة في ليبيا يتفقان على تكثيف المحادثات العسكرية
Reuters
الأزمة الليبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ou8x

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن طرفي الأزمة اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر، معربة عن أملها أن يؤدي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت البعثة: "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية لقطاع النفط، لكنه يتكون غالبا من جماعات محلية لها أجنداتها الخاصة".

وأضافت: "الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية".

وتسير العملية التي تقودها الأمم المتحدة بالتوازي مع مسارات أخرى، وتشمل فصائل من حكومة الوفاق الوطني وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا