الأمم المتحدة: طرفا الأزمة في ليبيا يتفقان على تكثيف المحادثات العسكرية

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن طرفي الأزمة اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر، معربة عن أملها أن يؤدي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت البعثة: "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية لقطاع النفط، لكنه يتكون غالبا من جماعات محلية لها أجنداتها الخاصة".

وأضافت: "الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية".

وتسير العملية التي تقودها الأمم المتحدة بالتوازي مع مسارات أخرى، وتشمل فصائل من حكومة الوفاق الوطني وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

المصدر: "رويترز"