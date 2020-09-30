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سفير واشنطن: العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن

أخبار العالم العربي

سفير واشنطن: العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن
Reuters Amir Cohen
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان
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قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين إسرائيل ولبنان تتحسن، غير أنه حذر من التفاؤل في ظل وجود "حزب الله" على الساحة السياسية اللبنانية.

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وقال فريدمان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "العلاقة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تتحسن ويمكننا أن نكون متفائلين حيال ذلك، لكن طالما أن حزب الله يحكم هناك، فهناك حد واضح للغاية لما يمكن فعله".

وكان فريدمان يشير إلى طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان لرسم الحدود المائية بين الجانبين.

المصدر: آكي 

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