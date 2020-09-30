السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تعليقها لمدة عام

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن عملية ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لم تلغ، وإنما تم تعليقها لمدة عام.

وقال فريدمان في تصريح صحافي لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، "إنه تم تأجيل عملية الضم.. لكن ذلك لا يعني أنه تم الغاؤها".

وأضاف: "قلنا في البيان إننا سنؤجل فرض السيادة، هذا لا يعني أن الخطة ألغيت، بل يعني أنه تم تعليقها في الوقت الحالي. لقد تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، ولكن لم يتم إلغاؤها".

يأتي هذا التصريح خلافا لما أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة لدى توقيعها اتفاق السلام مع إسرائيل، حيث أكدت أنها تمكنت من خلال توقيعها على اتفاق سلام من إلغاء نوايا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

المصدر: إسرائيل 24