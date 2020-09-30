جنرال يتحدث عن تعاون روسيا وإيران في سوريا

قال الفريق المتقاعد سيرغي تشفاركوف، إن تعاون روسيا مع القوات الإيرانية والجماعات الموالية لطهران في سوريا، ناجح للغاية رغم عدم التزام الوحدات الإيرانية دائما بالاتفاقات.

وأضاف الجنرال، الذي شغل في عام 2016، منصب رئيس مركز المصالحة الروسي: "على الرغم من الاختلاف، في الأهداف والمسالك تجاه التسوية السلمية للوضع في سوريا، فإن تعاون القوات الجوية الروسية، مع القوات البرية الإيرانية والجماعات الشيعية الموالية لإيران، كان وما زال إيجابيا، ويجب الاعتراف بأنه ناجح بشكل عام".

وفي الوقت نفسه، أشار الجنرال إلى أن فعالية التعاون في مكافحة الإرهابيين تتقلص بشكل كبير، لأن "الوحدات العسكرية الإيرانية لا تفي، بالاتفاقات في كل الأوقات".

وأوضح الضابط، أن هذا "يفاقم الوضع بشكل عام في سوريا ويؤدي إلى خسائر غير مبررة للجيش السوري وبين التشكيلات الشيعية العاملة في سوريا".

ووفقا لتشفاركوف، يكمن الاختلاف في سياسات روسيا وإيران في سوريا أيضا، في أن طهران تراهن على إنشاء هياكل عسكرية موازية غير تابعة للدولة ولا تخضع مباشرة للدولة السورية.

المصدر: نوفوستي