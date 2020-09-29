نتنياهو: لدى حزب الله مخازن صواريخ سرية على بعد أمتار من مستودعات غاز قرب مطار بيروت

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن "كشف مقرات سرية لـ"حزب الله" اللبناني".

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وقال نتنياهو إنه لدى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله مخازن صواريخ على بعد متر من مستودعات غاز قرب مطار بيروت".

وأضاف نتنياهو: "أقول لسكان حي "الجناح" في بيروت حيث يخبأ حزب الله الصواريخ قرب شركة الغاز ومستودعات الغاز.. يجب عليكم التصرف بسرعة والاحتجاج لأنها ستكون كارثة جديدة في حال حصل انفجار".

واستعرض نتنياهو الإحداثيات الدقيقة لمدخل مستودع الصواريخ التابع لحزب الله، وقال: "شاهدنا جميعا الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي وأودى بحياة 200 شخص وجرح الآلاف وفقد ربع مليون شخص منازلهم.. هنا قد يقع الانفجار القادم في حي الجناح ببيروت. إنه ملتصق للمطار الدولي".

وتوجه للمواطنين اللبنانيين بالقو: "ليست لإسرائيل أي نية للمساس بكم ولكن إيران تعتزم القيام بذلك. إيران وحزب الله يعرضانكم ويعرضان عائلاتكم عمدا إلى خطر كبير. عليكم أن توضحوا بأن ما تقوم به إيران وما يقوم به حزب الله غير مقبول. عليكم مطالبتهم بتفكيك هذه المخازن".

وأضاف أنه "قبل عدة أيام فقط، انفجر مخزن مماثل في عين قانا بجنوب لبنان. ولهذا السبب، يجب على المجتمع الدولي الإصرار على أن حزب الله سيكف عن استخدام لبنان ومواطنيه كدروع بشرية".

المصدر: RT