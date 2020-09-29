نتنياهو: إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة استباقية إلى إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة استباقية إلى إيران لمنع تموضعها قرب الحدود الشمالية للبلاد.

وجاء تصريح نتنياهو في كلمة ألقاها خلال مراسم تأبينية رسمية أقيمت في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في القدس، لإحياء ذكرى جنود الجيش الذين سقطوا في حرب "يوم الغفران" عام 1973.

وتعهد رئيس الوزراء ببذل كل جهد مستطاع للدفاع عن إسرائيل، مشددا على أنها قادرة على محاربة إيران.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي