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عباس ينعي أمير الكويت: فلسطين خسرت قائدا عربيا وزعيما للإنسانية

أخبار العالم العربي

عباس ينعي أمير الكويت: فلسطين خسرت قائدا عربيا وزعيما للإنسانية
Reuters
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نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحداد وتنكيس الإعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكدا وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز التسعين عاما.

المصدر: وفا 

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