الاتحاد الأوروبي: الهجمات الإجرامية في العراق يجب أن تتوقف

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل عائلة بسقوط صاروخي "كاتيوشا" على منزلها مساء الاثنين في العاصمة بغداد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتين هوث في تغريدة على حسابه في تويتر: "أدى الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس بالقرب من مطار بغداد لمصرع عائلة كاملة من العراقيين الأبرياء".

أدى الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس بالقرب من مطار بغداد لمصرع عائلة كاملة من العراقيين الابرياء. يجب أن تتوقف الهجمات الإرهابية الإجرامية ، ويحاسب الجناة! — Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) September 29, 2020

وأضاف: "يجب أن تتوقف الهجمات الإرهابية الإجرامية ويحاسب الجناة".

المصدر: RT