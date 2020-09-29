 
مباشر

طهران: نعتبر اتفاق تبادل الأسرى خطوة على طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية

أخبار العالم العربي

طهران: نعتبر اتفاق تبادل الأسرى خطوة على طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية
Reuters KHALED ABDULLAH
إحدى عمليات الإفراج عن المحتجزين في اليمن (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otxt

رحبت طهران اليوم الثلاثاء باتفاق تبادل الأسرى بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية ودعت الطرفين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل عاجل.

إقرأ المزيد
مصدر لـRT يكشف تفاصيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية في سويسرا
مصدر لـRT يكشف تفاصيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية في سويسرا

واعتبرت الخارجية الإيرانية الاتفاق خطوة على طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية، مضيفة أنه "يثبت أن الحوار اليمني اليمني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة".

وعبر الخارجية الإيرانية عن الأمل بأن يؤدي نجاح الاتفاق واستمرار عملية الإفراج عن باقي الأسرى إلى تهيئة الأجواء لإقامة حوار سياسي يمني - يمني يفضي إلى وقف الحرب والأعمال العدائية على اليمن.

ووكان المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن غريفيث قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا