طهران: نعتبر اتفاق تبادل الأسرى خطوة على طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية

رحبت طهران اليوم الثلاثاء باتفاق تبادل الأسرى بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية ودعت الطرفين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل عاجل.

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واعتبرت الخارجية الإيرانية الاتفاق خطوة على طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية، مضيفة أنه "يثبت أن الحوار اليمني اليمني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة".

وعبر الخارجية الإيرانية عن الأمل بأن يؤدي نجاح الاتفاق واستمرار عملية الإفراج عن باقي الأسرى إلى تهيئة الأجواء لإقامة حوار سياسي يمني - يمني يفضي إلى وقف الحرب والأعمال العدائية على اليمن.

ووكان المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن غريفيث قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

المصدر: RT