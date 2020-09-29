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الكويت تدعو إلى عدم الالتفات للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

الكويت تدعو إلى عدم الالتفات للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters
الكويت
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دعا الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت طارق المزرم، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

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جاء ذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تصدر تريند على "تويتر" الكويت، وتناقل نشطاء في هشتاغ يحمل اسمه ودعا له الجميع بالشفاء العاجل.

في الوقت نفسه كثرت الشائعات، بعدما قال النائب في البرلمان الكويتي صالح عاشور في تغريدة له إن كلا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، غادرا قاعة مجلس الأمة، أثناء انعقاد الجلسة.

وأضاف عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الأمة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير".

وأعلن بعد ذلك موقع "القبس" الإلكتروني، أنه بعد ذلك وصل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى قاعة عبد الله السالم، واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة.

المصدر: وكالات

 

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