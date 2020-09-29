بوقادوم يزور تونس ويعد بزخم جديد للعلاقات التونسية الجزائرية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده وتونس اتفقتا على تعزيز التعاون بينهما، والاستمرار في بذل الجهود من أجل تحقيق حل سلمي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

يأتي تصريح وزير الخارجية الجزائري عقب زيارته الجمهورية التونسية، ولقائه بنظيره التونسي عثمان الغرندي، والرئيس قيس سعيّد أمس الاثنين في العاصمة تونس.

وألح بوقادوم على حرص الجزائر على إعطاء العلاقات بين البلدين زخما جديدا مستقبلا وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يتناسب مع الروابط القوية التاريخية التي تجمع البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى تونس تأتي في وقت يستعد فيه رئيس بلاده عبد المجيد تبون للحلول ضيفا على نظيره قيس سعيد بدعوة من هذا الأخير تعود إلى شهر فبراير الماضي، غير أن الزيارة التي كانت مقررة حينذاك في يوم 16 مارس تأجلت بسبب أزمة وباء كورونا.

المصدر: وسائل إعلام.