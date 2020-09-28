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بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة لإسرائيل: حزب الله جزء من إرادة اللبنانيين

أخبار العالم العربي

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة لإسرائيل: حزب الله جزء من إرادة اللبنانيين
Reuters
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ردت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان على مداخلة مندوبة إسرائيل، التي حملت "تهجّما على لبنان وحقه بالمقاومة".

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ووفق بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، فقد قالت البعثة في ردها إن لبنان "يؤكد حقه في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته ممثلا بالمؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، والتي يشكل حزب الله اللبناني أحد حركات المقاومة جزءا لا يتجزأ منها".

وأكدت البعثة "التزام لبنان بالقرار 1701، وقيامه بكل ما يلزم لتسهيل قيام اليونيفيل بمهمتها"، مذكرة المجتمع الدولي "بعدم إحترام القوة القائمة بالاحتلال لموجباتها بموجب هذا القرار، واستمرارها في الاعتداء على السيادة اللبنانية، وانتهاك طائراتها الحربية لمجالنا الجوي واستخدامه للاعتداء على سوريا وشعبها".

وأضافت أن "الغريب أن القوة القائمة بالاحتلال تنصب نفسها في موقع السلطة القضائية اللبنانية في موضوع انفجار المرفأ، الذي لم تكتمل بعد التحقيقات في شأن أسبابه، والتي لا يجوز استبعاد فرضية العمل المدبر من الخارج، وفي هذه الحال ستكون هذه القوة في صلب دائرة الاتهام".

المصدر: الوطنية للإعلام

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