نصف قرن على رحيل الزعيم

في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما، رحل الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، أحد ألمع القادة العرب في العصر الحديث.

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وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي يوجهها إليه خصومه منذ عقود، محميلن إياه المسؤولية عن الكثير من الأخطاء والانكسارات وخاصة هزيمة عام 1967، إلا أن الكثيرين يعتبرونه زعيما حقق إنجازات مادية كبيرة في ظرف عصيب، وخاصة بناء السد العالي.

على الرغم من الزعيق والنهيق لتشويه صورتك... ما زلت تتصدر قيادة الكرامة!

في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر ٩/٢٨ #جمال_عبد_الناصر — Eman Hudhud (@emanhudhud) September 27, 2020

ويمكن القول إن عبد الناصر، مقارنة بزعماء عرب آخرين كبار، قاد بلاده لفترة قصيرة، حيث بقي في السلطة عمليا 18 عاما، تعرضت خلالها مصر إلى ما يعرف بالعدوان الثلاثي عام 1956، وإلى هزيمة كبرى في عام 1967 طالت دول الجوار، فيما يعرف بحرب الأيام الستة.

ابا خالد ياكل الحكايات اليوم ذكرى وفاه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عليه من الله الرحمه pic.twitter.com/ixJibkwewl — ماجد المصري (@hani95915) September 28, 2020

ومع كل ذلك، لا يزال لعبد العناصر الكثير من الأنصار والمحبين، الذين يؤمنون بأن غيابه ترك فراغا كبيرا في المنطقة العربية، ما ظهر جليا في الكوارث والانهيارات التي شهدتها المنطقة بعده.

اليوم ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر

مات في 28 سبتمبر 1970 بعد 18 سنة حاكم مصر — محفوظ عبد الحليم (@MR_MAHFUOZ) September 28, 2020

هؤلاء ينادونه "أبا خالد"، ولا يرون في قيادته إلا العنفوان والقضاء على الإقطاع، وتأميم قناة السويس، ومحاربة الاستعمار في أكثر من منطقة في تلك الحقبة.

بعد ٥٠ عاما على وفاة جمال عبد الناصر، لسة بنتخانق ونشتم.. وده دليل على حجم التأثير في أي اتجاه بالسلب أو الايجاب



https://t.co/nEZakjmBlf — hameed (@em_hameed) September 28, 2020

ويقول أحد أنصاره في تغريدة على "تويتر" إن وفاة عبد الناصر في مثل هذا اليوم عام 1970، كان بمثابة "بنيان تهدم".

اليوم ذكرى وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عام ١٩٧٠، الذي لم تكن وفاته مجرد فرد يفارق الحياة ، ولكن بنيان قوم قد تهدم. عليه رحمة الله. — Ahmad Alkhateeb (@AhmadAl96948510) September 28, 2020

بالطبع يرى آخرون عكس ذلك، إلا أن محبيه يردون باستذكار جنازته المهيبة، والملايين الباكية التي خرجت عفويا في الشوارع لوداعه في مشهد استثنائي لم تشهد المنطقة مثيلا له في تاريخها.

المصدر: RT