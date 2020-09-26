هدى عبد الناصر: والدي كان كتوما ووالدتي لم تعرف أنه خطط للثورة

كشفت هدى عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن والدها كان كتوما للغاية في ما تعلق بأسرار ومصلحة وأمن الدولة.

وقالت عبر قناة صدى البلد: "والدي كان كتوما للغاية بشأن أسرار ومصلحة الدولة لدرجة أن والدتي لم تعرف أنه خطط لثورة 23 يوليو 1952 إلا بعد قيامها".

وأضافت أن شخصية والدتها السيدة تحية جمال عبد الناصر، ساعدته على أن يكون كتوما، حيث إنها كانت لا تتصف بحب الاطلاع ولا تطرح الأسئلة وظلت كذلك حتى النهاية.

وأوضحت، أنه كان يخفي أيضا على والدتها لماذا تتم اجتماعات الضباط فى منزله باستمرار، حيث كان يخبرها أنهم طلبة وهو يدرسهم في فرقة قادة الأركان حرب.

وقالت هدى عبد الناصر، إن والدها حاضر رغم غيابه، وأضافت:"في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبى أخذ حقه".

المصدر: اليوم السابع