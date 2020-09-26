ظريف لحسين: أمن العراق وسيادته مهمّان لإيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعتبر أمن وسيادة العراق أمرا هاما بالنسبة لها.

وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر": "استضفت صديقي فؤاد حسين وزير خارجية العراق، وراجعنا وبحثنا الخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي ورفع مستواه أكثر فأكثر".

وأضاف: "بحثنا أيضا الإجراء الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية في اغتيال بطلنا القائد قاسم سليماني، وكذلك الهجمات على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

وتابع: "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وأهمية حماية المقرات الدبلوماسية".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "طهران تدعم العملية السياسية في العراق، وتعتبر سيادة وأمن العراق أمرا هاما بالنسبة لها".

Pleased to host my friend Iraqi FM @Fuad_Hussein1. Reviewed practical steps to further enhance bilateral cooperation. Discussed US terrorist murder of our hero—General Soleimani—and attacks on Iranian diplomatic premises. Underlined imperative of protection of diplomatic posts. pic.twitter.com/1EYzWPn5J3 — Javad Zarif (@JZarif) September 26, 2020

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن حسين قوله، إن "العراق لن يسمح أن يكون منطلقا لأي تهديد ضد دول الجوار".

المصدر: "وكالات"