 
مباشر

ظريف لحسين: أمن العراق وسيادته مهمّان لإيران

أخبار العالم العربي

ظريف لحسين: أمن العراق وسيادته مهمّان لإيران
ar.farsnews.ir
وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot9m

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعتبر أمن وسيادة العراق أمرا هاما بالنسبة لها.

وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر": "استضفت صديقي فؤاد حسين وزير خارجية العراق، وراجعنا وبحثنا الخطوات العملية لتعزيز التعاون الثنائي ورفع مستواه أكثر فأكثر".

وأضاف: "بحثنا أيضا الإجراء الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية في اغتيال بطلنا القائد قاسم سليماني، وكذلك الهجمات على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

وتابع: "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وأهمية حماية المقرات الدبلوماسية".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "طهران تدعم العملية السياسية في العراق، وتعتبر سيادة وأمن العراق أمرا هاما بالنسبة لها".

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن حسين قوله، إن "العراق لن يسمح أن يكون منطلقا لأي تهديد ضد دول الجوار".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا