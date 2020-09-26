الحكومة اليمنية و"أنصار الله" الحوثية تتفقان على الإفراج عن 1080 أسيرا بينهم 19 سعوديا
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أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأنه تم التوقيع على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثية، بينهم 19 أسيرا سعوديا كدفعة أولى.
وبدأت يوم الجمعة محادثات في مدينة مونترو السويسرية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله"، فيما أكدت وسائل إعلام يمنية وجود بوادر انفراج في ملف الأسرى.
يذكر أن ثلاث جولات سابقة رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، فشلت في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين.
يتبع..