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اليمن.. الإفراج عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي مقابل إطلاق سراح نجل نائب الرئيس هادي

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اليمن.. الإفراج عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي مقابل إطلاق سراح نجل نائب الرئيس هادي
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المرجعية الدينية يحيى الديلمي
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أفرجت القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي، وفقا لما نقله مراسل RT.

ويأتي هذا الإفراج في إطار صفقة تبادل أطلقت صنعاء بموجبها سراح ابن نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، بوساطة محلية.

وكتب حميد رزق، الصحفي في موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، تغريدة قال فيها: "نبارك للعلامة يحيى الديلمي معانقة الحرية بعد 400 يوم قضاها مختطفا في سجون العدو إثر نجاح وساطة محلية رعتها لجنة الأسرى أفرج خلالها عن عدد من أسرى الجيش واللجان في مأرب بمعية العلامة الديلمي مقابل‌ نجل علي محسن وأحد إخوته أو أقاربه".

المصدر: RT

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