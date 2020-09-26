رئيس بلدية نيويورك يقاطع قمة في السعودية في ذكرى مقتل خاشقجي

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو انسحابه من قمة بالسعودية بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وسط دعوات لمقاطعة الحدث الذي يتزامن مع ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وانسحب دي بلازيو، الذي أعلن قراره الخميس، من قمة "أوربان 20" (يو 20) لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين" المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

وتنتهي القمة الافتراضية يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان له: "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق". وأضاف: "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام اليّ في الانسحاب من قمة (يو 20) هذا العام".

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة ايام تنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية خلال نوفمبر. ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

المصدر: وكالات