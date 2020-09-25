الجزائر.. محامو العاصمة يقاطعون المحاكم

أعلنت "منظمة محامي الجزائر العاصمة" مقاطعة العمل القضائي لمدة أسبوع، تضامنا مع النقيب عبد المجيد سيليني الذي تعرض لوعكة صحية بعد رفض طلب تأجيل جلسة لأحد موكليه.

وحسب بيان للمنظمة فإن مجلسها انعقد وقرر الرد على "الإهانة" التي تعرض لها نقيبهم.

وأضاف البيان أن مقاطعة العمل القضائي ستكون بشكل تام على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل الجهات التابعة له لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد.

كما ندد المحامون بـ"التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها هيئة الدفاع باستمرار، وخاصة تصرفات رئيس جلسة الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر تجاه نقيب المحامين".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية