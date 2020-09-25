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مصر.. مواجهة متهمي قضية "فيرمونت" بفيديو الاغتصاب (صورة)

مجتمع

مصر.. مواجهة متهمي قضية
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن النيابة العامة في مصر تواصل استجواب أحمد حلمي طولان، وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين، المتهمين باغتصاب فتاة في فندق "فيرومونت".

مصر.. مواجهة متهمي قضية صورة المتهمين
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وتمت مواجهة المتهمين بفيديو اغتصاب المجني عليها، عقب وصولهم مساء أمس الأول على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الإنتربول الدولي.

وارتفع عدد المتهمين في جريمة الفيرمونت إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16 متهما بعد أن سبق وأعلنت النيابة العامة ضبط عمرو حافظ أحد المتهمين في القضية.

كما حققت النيابة العامة مع 6 متهمين آخرين وانتهت إلى حبس ثلاثة متهمين من بينهم نزلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزوري منظم الحفلة التي تم تنظيمها ليلة وقوع الجريمة داخل فندق فيرمونت، وإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم اثنان بكفالة مالية والثالث بضمان محل إقامته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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