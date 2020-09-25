الجزائر: لم نتعرض لضغوطات للتطبيع مع إسرائيل

قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "ثابت وصريح"، مؤكدا أنه لا توجد أي ضغوطات على الجزائر للتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن بلحيمر تأكيده أن "القضية الفلسطينية مقدسة والجزائر تعتبرها أم القضايا، فهي قضية عادلة وموقفنا منها واضح، ثابت وصريح"، موضحا أن "قضية الهرولة والتطبيع لا نباركها ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة".

وبخصوص إمكانية تعرض الجزائر لضغوطات بشأن التطبيع، أكد بلحيمر أن "علاقات الجزائر مع الدول الأخرى قائمة على احترام سيادة كل دولة"، مضيفا أن بلاده ومنذ استقلالها "لديها مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية، ولحد الآن لا توجد أي دولة تضغط على الجزائر".

وذكّر بلحيمر بموقف الجزائر من الأزمة السورية، والذي كان "ثابتا ومع الحكومات الشرعية القائمة، تفاديا للفوضى السائدة في بعض الدول العربية"، مضيفا أن "انهيار البنى السياسية لأي دولة لا يخدم أحدا، وخاصة شعوب المنطقة".

المصدر: "الشروق"