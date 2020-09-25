 
مباشر

كبير حاخامات يهود تونس يعتذر للرئيس قيس سعيد

أخبار العالم العربي

كبير حاخامات يهود تونس يعتذر للرئيس قيس سعيد
Reuters
داخل كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة في تونس.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osxt

اعتذر كبير حاخامات الطائفة اليهودية في تونس خليفة عطوان لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وفريقه الحكومي عن عدم دعوتهم للمشاركة في الاحتفال بعيد الغفران والسنة اليهودية الجديدة.

ورد خليفة عطوان قرار المجلس الملي اليهودي إلى ضرورة التكيف مع التدابير الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا خلال حفل، "...الاحتفاء بيومي الغفران والسنة الجديدة الموافق لـ28 سبتمبر 2020".

كبير حاخامات يهود تونس يعتذر للرئيس قيس سعيدكنيس يهودي في تونس. الصورة: إذاعة موزاييك التونسية.

وقال بهذا الصدد، في بيان صحفي، "نعتذر لعدم دعوتهم كما هو المعتاد به كل سنة نظرا للحالة الوبائية كوفيد -19 التي تشهدها البلاد والتي تستدعي التقليص في عدد الحاضرين في مثل هذه الحفلات" وغيرها من التجمعات.

تجدر الإشارة إلى أن الطائفة اليهودية في تونس تعد من أقدم الطوائف اليهودية في المنطقة المغاربية والعالم العربي، وتعتبر كنيستها التاريخية المعروفة بـ "الغْرِيبة" في جزيرة جربة من أقدم المعابد اليهودية في العالم.

 

المصدر: وسائل إعلام تونسية.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا