كبير حاخامات يهود تونس يعتذر للرئيس قيس سعيد

اعتذر كبير حاخامات الطائفة اليهودية في تونس خليفة عطوان لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وفريقه الحكومي عن عدم دعوتهم للمشاركة في الاحتفال بعيد الغفران والسنة اليهودية الجديدة.

ورد خليفة عطوان قرار المجلس الملي اليهودي إلى ضرورة التكيف مع التدابير الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا خلال حفل، "...الاحتفاء بيومي الغفران والسنة الجديدة الموافق لـ28 سبتمبر 2020".

وقال بهذا الصدد، في بيان صحفي، "نعتذر لعدم دعوتهم كما هو المعتاد به كل سنة نظرا للحالة الوبائية كوفيد -19 التي تشهدها البلاد والتي تستدعي التقليص في عدد الحاضرين في مثل هذه الحفلات" وغيرها من التجمعات.

تجدر الإشارة إلى أن الطائفة اليهودية في تونس تعد من أقدم الطوائف اليهودية في المنطقة المغاربية والعالم العربي، وتعتبر كنيستها التاريخية المعروفة بـ "الغْرِيبة" في جزيرة جربة من أقدم المعابد اليهودية في العالم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية.