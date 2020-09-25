فجر السعيد ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل في الكويت

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة في الكويت، بدر الداهوم، بعد تصريحاته عن الإعلاميين الداعين للتطبيع مع إسرائيل ووصفه إياهم بـ"المرتزقة".

وكتبت فجر السعيد ردا على الداهوم تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قالت فيها: "أمم أنا مرتزقه لإني اقول رايي بحريه تأييداً للتطبيع ويح قلبي بعدين تعال منو معازيبنا انا وزملائي المؤيدين للتطبيع لا يكون عندنا مرشد لا سمح الله والا جنرال والا تركيا او قصدك دوله شقيقه قول انطق چانه بحري انطق وچانه سيفي إنطق.."

وتابعت في تغريدة منفصلة: "رغم كل هرطقاتكم وندواتكم الانتخابية ستنصدموا بعدد الكويتيين المؤيدين للسلام ولكن إرهابكم الفكري مخوفهم يتكلمون فكل من أيد السلام وصفوه بالمرتزق وعنده معزب يحركه علما بان مالنا معزب الا الامير وولي العهد بس هذا راينا الحر الناتج من تجاربنا في الحياة لا نعرف مرشد ولا مرشد اعلى".

اممممممممممم انا مرتزقه لإني اقول رايي بحريه تأييداً للتطبيع 🤭 #ويح_قلبي بعدين تعال منو معازيبنا انا وزملائي المؤيدين للتطبيع لايكون عندنا #مرشد لا سمح الله والا #جنرال والا #تركيا او قصدك #دوله_شقيقه 🙈 قول انطق چانه بحري انطق وچانه سيفي إنطق 🦯 https://t.co/8O3DFKv7pE — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 24, 2020

رغم كل #هرطقاتكم وندواتكم الإنتخابيه ستنصدموا بعدد الكويتيين المؤيدين للسلام ولكن إرهابكم الفكري مخوفهم يتكلمون فكل من أيد السلام وصفوه بالمرتزق وعنده #معزب يحركه علما بان مالنا معزب الا الامير وولي العهد بس هذا راينا الحر الناتج من تجاربنا في الحياة لا نعرف #مرشد ولا #مرشد_اعلى — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 24, 2020

وكان الداهوم قال في مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية: "مشكلتنا ليست مع الغرب وليس مع الكيان الصهيوني لأنهم أعداء واضحين وظاهرين ومعروفين لكن مشكلتنا فيمن يعيش بيننا من أبناء جلدتنا وهم يدافعون عن الكيان الصهيوني أكثر من الكيان الصهيوني أن يدافع عن نفسه.."

وتابع قائلا: "عندنا في الكويت مجموعة من الإعلاميين المرتزقة أنا أسميهم لأنهم يمشون بحسب الأوامر وحسب دفع المعازيب لهم من الأموال فيتكلمون فقط ليس قناعة، ولذلك نجد أن لديهم تناقض في المواقف.."

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي