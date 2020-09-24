قطر تحبط عملية كبيرة لتهريب المخدرات - فيديو

تمكنت الهيئة العامة للجمارك القطرية في ميناء حمد، من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التنباك المخدرة.

وقالت الهيئة، إن "الجمارك البحرية بميناء حمد أحبطت تهريب كمية من مادة (التنباك) المخدرة، تم إخفاؤها بطريقة سرية داخل شحنة من المراتب القطنية".

وأضافت "أن عدد المضبوطات بلغ 1102 طرد من المادة المخدرة، وأن الوزن الإجمالي للمادة الممنوعة بلغ 1653 كيلوغراما".

وأشارت الهيئة إلى أنها "حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة، ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والإقليمي، باعتماد أساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة".

المصدر: "الشرق القطرية"