السراج: مشروع عسكرة الدولة كانت تدعمه بلدان ومرتزقة وهذا السلوك يمس سيادة ليبيا

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مشروع "عسكرة الدولة" كانت تدعمه بلدان ومرتزقة وهذا السلوك مرفوض ويمس سيادة الدولة الليبية.

وطالب السراج "الدول التي تدعم المعتدي (حفتر)" بإعادة النظر بقرارها والعمل مع حكومة الوفاق الليبية، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار "يتحمله الطرف الآخر".

ودعا للإسراع باستئناف الحوار السياسي بمشاركة كل القوى السياسية الليبية "باستثناء المتورطين في سفك الدماء"، كما طالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا حفتر في مدينة سرت".

وفي الأخير أكد السراج أنه "بات من الضروري إصلاح مجلس الأمن الذي لم يعد يعكس الواقع العالمي".

المصدر: وكالات