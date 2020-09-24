سوريا.. انفجار دراجة مفخخة في ريف دير الزور

ذكرت وسائل إعلام سورية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية إن الدراجة انفجرت في منطقة الكوع، وإن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تفاصيل عن هوية مدبري التفجير.

وتشهد المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) حالة من الانفلات الأمني، إذ تتكرر حوادث مشابهة، وقد اغتال مجهولون في وقت سابق اليوم أحد أفراد قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أمس أن 4 مسحلين بينهم أحد أفراد "قسد" قتلوا في ريفي دير الزور والحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "اثنين من مسلحي (قسد) قتلا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر بريف دير الزور، في حين قتل مسلح آخر برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في بلدة الحوايج بالريف ذاته".

المصدر: وسائل إعلام سورية